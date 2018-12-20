Türkiye-İran İş Formu - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani (1)
11 saat önce
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin salona girişi Salondan detay İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kürsüye çıkışı Ruhani'nin konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Çankaya Köşkü'nde...
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:47 Kaynak: AA
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