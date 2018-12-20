Son Dakika Haberleri: Türkiye-İran İş Formu - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani (1)

Türkiye-İran İş Formu - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani (1)

11 saat önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin salona girişi Salondan detay İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kürsüye çıkışı Ruhani'nin konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Çankaya Köşkü'nde...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin salona girişi
Salondan detay
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kürsüye çıkışı
Ruhani'nin konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Türkiye - İran İş Formu'na katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:47 Kaynak: AA

Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı, İran, Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Farsça Okuduğu Şiirle Dinleyenleri Kendisine Hayran Bıraktı Ünlü Futbolcu Jese Rodriguez'e, İntikam Pahalıya Patladı

Çalışanlar Dikkat! Tazminatınızı Kaybedebilirsiniz DİSK ile KESK'ten Ek Zam ve Asgari Ücret Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 06:40:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye-İran İş Formu - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]