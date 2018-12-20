Türkiye-İran İş Formu - Ticaret Bakanı Pekcan
11 saat önce
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kürsüye çıkışı Bakan Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye-İran İş Formu toplantısına katıldı.
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
'ın kürsüye çıkışı
Bakan Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye- İran
İş Formu toplantısına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:06 Kaynak: AA
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