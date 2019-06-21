Son Dakika Haberleri: Türkiye-İran İstişare Planı imzalandı
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Türkiye-İran İstişare Planı imzalandı

1 saat önce

İran'ın İsfahan şehrinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İstişare Planı metnini imzaladı.

Türkiye-İran İstişare Planı imzalandı, System.String[]
İran'ın İsfahan şehrinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İstişare Planı metnini imzaladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, davet üzerine geldiği İran'ın İsfahan şehrinde Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi. Heyetler arası çalışma toplantısı yapan ikili, görüşmenin ardından İstişareler Planı metnini imzaladı. - İSFAHAN
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:07 Kaynak: İHA
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