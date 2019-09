Türkiye - İran Karma Ekonomik Komisyonu kapanış imza töreni gerçekleştirildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İlişkilerimiz son derece olumlu bir düzeyde. İş dünyasının önünü açıcı bir yön almaktadır. Biz her iki ülkenin yetkilileri olarak bu konuda kararlıyız. Ticaretin geliştirilmesi yönünde de destekler vereceğiz" dedi.



Türkiye - İran Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı kapanış programı ve imza töreni Ankara Sheraton Otel'de gerçekleştirildi. Programın Eş Başkanlarından olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katıldı.



Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye ile İran arasındaki 27'nci karma ekonomik komisyon toplantılarına vesile olduk. Bugün burada KEK toplantımızın mutabakat zaptı da KEK Eş Başkanımız Fatih Dönmez ve vaizi tarafından imza altına alınacaktır. Çok verimli, çok kapsamlı toplantılar gerçekleştirdik. Bunun dışında bir mutabakat zaptı daha imzalanacak. Bu imzalar Sağlık Bakanlıkları arasında imzalanacak. Türkiye ile İran arasında ilaç, tıbbı cihaz, kozmetik ürünler açısından iş birliği protokolü. Bu da bizim hedeflediğimiz ve beklediğimiz bir protokoldü. İlişkilerimiz son derece olumlu bir düzeyde. İş dünyasının önünü açıcı bir yön almaktadır. Biz her iki ülkenin yetkilileri olarak bu konuda kararlıyız. Ticaretin geliştirilmesi yönünde de destekler vereceğiz. Cumhurbaşkanlarımızın hedef gösterdiği 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için bu ilişkilere daha fazla zaman ayırmamız gerekiyor. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilere çok önem veriyoruz. Bu noktada iş dünyasının ikili ticaret anlaşmalarımızdan ve tercihli ticaret anlaşmalarımızdan yararlanmalarını öneriyorum. DEİK Başkanının da altını çizdiği üzere tercihli ticaret anlaşmalarında Türkiye'nin 125 ihraç ürününden 68'ine yasak geldi. 3 tanesini de tarife kotası koruma önlemleri uygulandı. En kısa zamanda tercihli ticaret kapsamındaki ürünlerin Türkiye'den önü açılacak. Kendilerinin de ifade ettiği üzere; Türkiye'den temin edebilecekleri ürünleri öncelikle Türkiye'den alacaklar. Biz de aynı şekilde kendilerine listelerimizi ilettik. Tercihli ticaret anlaşmasının kapsamlarının artırılmasını istiyoruz. İnşallah, 1-2 ay içerisinde tamamlayıp amaçladığımız ticaret hacmine ulaşmaya çalışacağız. 2018'de ticaret hacmimiz yüzde 18 daraldı. 2019'da yüzde 30 daraldı. Tabii bunda ambargonun etkisi çok büyük. Tercihli ticaret anlaşmalarımızla bu durumu yeniden ivmelendirmeye kararlıyız. 5 Kasım 2018 itibariyle başlayan ambargolardan İran'dan sonra en çok etkilenen ülke Türkiye. Dolayısıyla hem İran'ın hem Türkiye'nin karşılıklı ticaretlerini mümkün olduğu kadar birbirleri üzerinden artırmaya ihtiyaçları bulunmakta. Bu düzeyde de Türkiye her zaman İran halkının yanında olmuştur. Bundan sonra da olmaya devam edecektir. İkili ticarette devam açısından çaba göstereceğimizden emin olabilirsiniz. İş formu dolayısıyla bir araya gelen iş insanlarımızın burada iş ortakları bulabileceğini umuyoruz. Türkiye'de iş yapan İranlı iş insanlarının karşılaştığı sorunlarla İran'da iş yapan Türk iş insanlarının karşılaştığı sorunların çözümü konusunda da görüşmelerimiz oldu. Türkiye'den 166 yatırımcı var İran'da. 1.3 milyar dolarlık Türk yatırımı var İran'da. Bizim firmalarımız İran'ın en kötü gününde de İran'ın yanında olmuştur. Bankacılık alanında da sorunlar yaşandığı konusunda taleplerini bildirdi iş insanlarımız. Burada da bizim avantajlı olduğumuz bir durum var ki; Doğalgaz ticareti ambargo kapsamı dışındadır. Gerek tercihli ticaret altındaki ticaretimiz gerekse doğalgaz ticaretimizi Halkbankası ödemelere destek vermeye devam edecektir. Bu olumlu çalışmaların ve görüşlerin iş dünyasına yansımasını temenni ediyoruz. Karşılıklı ticaretimiz güven ve iş birliği ilkesiyle devam edecektir. Buradaki iş formu da bunun göstergelerinden birisi. KEK Protokolünde de çok kapsamlı bir çalışma yapılmıştır. Tüm protokollerin her iki ülke için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından iki ülke Sağlık Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı. Sağlık Bakanlıkları tarafından yapılan iş protokolünde Türkiye Cumhuriyeti adına, Sağlık Bakanı Yardımcısı Emine Alp Meşe ile İran İslam Cumhuriyeti adına Sağlık ve Tıbbı Eğitim Bakan Yardımcısı imzaladı. Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti 27'nci dönem Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı mutabakat zaptını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı ve İran - Türkiye Kek Eş Başkanı Mahmud Vaizi imzaladı.



Programa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak, DEİK Türkiye - İran İş Konseyi Başkanı Ümit Kiler, İran Ticaret Sanayi Madenler ve Ziraat Odaları, İran - Türkiye KEK Eş Başkanı Mehrdad Saadat Dehghan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı ve İran - Türkiye Kek Eş Başkanı Mahmud Vaizi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı çalışanları, çok sayıda Türk ve İran işadamları katıldı. - ANKARA