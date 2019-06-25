Son Dakika Haberleri: Türkiye-İran sınır güvenliği toplantısı
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Türkiye-İran sınır güvenliği toplantısı

1 saat önce

Türkiye-İran arasındaki sınır güvenliği toplantısı, İran'ın Hoy kentinde gerçekleştirildi.

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Türkiye- İran arasındaki sınır güvenliği toplantısı, İran'ın Hoy kentinde gerçekleştirildi.
Hoy Perdis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Özalp Kaymakamı Ferhat Vardar, sınır güvenliği için önemli konuların görüşüleceğini belirterek, "Hayırlı kararlar almayı ümit ediyoruz. Gösterdikleri ilgiden dolayı İran heyetine teşekkür ediyorum." dedi.
İran Hudut Komiseri Binbaşı Zeynal Rada ise Türkiye heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
İki ülkenin sınır güvenliği ve alınacak önlemlerin görüşüldüğü toplantı, karşılıklı hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi.
Toplantıya, Tabur Komutanı Piyade Yarbay Muharrem Taş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Seyfi Türkyılmaz, Piyade Binbaşı Hacı Demirkıran, Yazı İşleri Müdürü Osman Durmuş ile İran'ın Hoy kentindeki askeri yetkililer katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:36 Kaynak: AA
Özalp, Türkiye, İran, Güncel
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