Son Dakika Haberleri: Türkiye-İran sınır güvenliği toplantısı
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Türkiye-İran sınır güvenliği toplantısı

8 dakika önce

Türkiye ile İran heyetleri arasındaki sınır toplantısı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde yapıldı.

Türkiye-İran sınır güvenliği toplantısı, System.String[]
Türkiye ile İran heyetleri arasındaki sınır toplantısı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde yapıldı.
Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Hakkari Valisi İdris Akbıyık başkanlığındaki Türkiye heyeti ile İran Urumiye Sınır Komiseri Albay Ali Alipur başkanlığındaki heyet arasındaki toplantı, Esendere Gümrük Sınır Kapısında gerçekleştirildi.
İki ülkenin sınır güvenliği, sınırda yapılan ticaret ile ilgili sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda alınan kararlar, karşılıklı imzalanarak protokol haline getirildi.
İyi dileklerin temenni edildiği toplantı, karşılıklı hediye takdiminin ardından sonra erdi.
Toplantıya, Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, 34. Hudut Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Suat Arabayapan, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Burhan Aydın, 7. Hudut Alay Komutanı Piyade Komando Albay Hasan Koyuncu, Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım ve İl Göç İdaresi Müdürü Cihat Yıldırım Çakar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:06 Kaynak: AA
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