Türkiye-İran Sınır Güvenliği Toplantısı - Son Dakika

İran'ın Hoy kenti hudut komiseri Binbaşı Zeynal Rada da gördükleri ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaymakam Ataman, sınır güvenliği için önemli konuları görüşeceklerini ve hayırlı kararlar almayı ümit ettiklerini söyledi.

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman başkanlığındaki heyet ile İranlı yetkililerden oluşan heyet arasındaki toplantı Kaymakamlıkta gerçekleştirildi.

Türkiye ile İran heyetleri arasındaki sınır toplantısı Van 'ın Saray ilçesinde yapıldı.

Meteorolojiden 3 bölge için sağanak ve poyraz uyarısı

Taksim'de maske takmadığı için ceza yiyen gençten ilginç tepki: İtiraz ederiz, olmazsa öteki tarafta görüşürüz

Fenerbahçeli taraftarların tepkisine Muğdat'tan çok sert yanıt: Bir futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış, aynı şey