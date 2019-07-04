Son Dakika Haberleri: Türkiye- İran sınır güvenliği toplantısı yapıldı
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Türkiye- İran sınır güvenliği toplantısı yapıldı

2 saat önce

TÜRKİYE ve İran arasında iki ülkenin sınır güvenliği ile ticaret ilişkileri konusunda Hakkari'de bir sınır toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye- İran sınır güvenliği toplantısı yapıldı, System.String[]
TÜRKİYE ve İran arasında iki ülkenin sınır güvenliği ile ticaret ilişkileri konusunda Hakkari'de bir sınır toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Hakkari Valisi İdris Akbıyık başkanlığındaki Türk heyeti ile İran Urumiye Sınır Komiseri Albay Ali Alipur başkanlığındaki heyet arasında gerçekleştirildi.
Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Gümrük Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen toplantıda iki ülkenin sınır güvenliği, sınırda yapılan ticaretle ilgili sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri görüşüldü. Toplantıda alınan kararlar karşılıklı olarak imzalanarak protokol haline getirildi. İyi dileklerin temenni edildiği toplantı sonunda Vali İdris Akbıyık, İran Urumiye Sınır Komiseri Albay Ali Alipur'a plaket, yöreye ait bal ve el dokuması kilim hediye etti. İran Urumiye Sınır Komiseri Ali Alipur ise Akbıyık'a plaket beraberindeki heyet üyelerine de çeşitli hediyeler takdim etti. 
Toplantıya, Vali İdris Akbıyık başkanlığındaki Türk heyetinden Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, 34. Hudut Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Suat Arabayapan, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Burhan Aydın, 7. Hudut Alay Komutanı Piyade Komando Albay Hasan Koyuncu, Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım ve İl Göç İdaresi Müdürü Cihat Yıldırım Çakar katıldı.
Toplantının ardından Val İdris Akbıyık, İran Urumiye Sınır Komiseri Albay Ali Alipur ve beraberindeki heyet üyeleriyle birlikte Yüksekova İlçesine geçerek burada verilen yemeğe katıldı.


- Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:25 Kaynak: DHA
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