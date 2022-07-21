Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ironik KYK cevabı: O söyledi ben de yaptım

Kaynak: DHA

Yüksekova, Türkiye, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türkiye-İran sınır hattında 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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