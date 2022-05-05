Türkiye-İran sınır hattında 94 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye-İran sınır hattında 94 kilo eroin ele geçirildi

05.05.2022 15:29
Türkiye-İran sınır hattında 94 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınır hattında icra edilen operasyonda 6 çuval içerisinde 94 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınır hattında icra edilen operasyonda 6 çuval içerisinde 94 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince 3. Piyade Tümen Komutanlığı sınır birlikleri ile müşterek olarak "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yüksekova ilçesi Esendere beldesi Türkiye-İran sınır hattında icra edilen operasyon neticesinde, 6 çuval içerisinde 94 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

(Feyzullah Taş/İHA)

Türkiye-İran sınır hattında 94 kilo eroin ele geçirildi
Türkiye-İran sınır hattında 94 kilo eroin ele geçirildi

YORUMLAR
500
İran sınırında 94 kilo eroin ele geçirildi İran sınırında 94 kilo eroin ele geçirildi VAN'DA KAÇAK AVLANAN 450 KİLO İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ VAN'DA KAÇAK AVLANAN 450 KİLO İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye-İran sınır hattında 94 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
16:23 Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'ya çok sert sözler: Benim yazdığım kitaplar senin boyunu aşar!
16:20 Reuters'tan Erdoğan analizi: Ukrayna'da topladığı puanı Gezi'de kaybetti
16:12 Hurdacılık yapan Emirhan'ın ölü bulunmasının ardından sosyal medya paylaşımları kafaları karıştırdı!
16:11 Pucca'nın "dışkı" iddiası sosyal medyayı karıştırdı
15:53 Hamile kalabilmek için yaptığı davranış hapse girmesine neden oldu!
15:43 Alman uydusu, İstanbul Boğazı'ndaki klorofil yoğunluğunu görüntüledi
15:39 Bakan Soylu'dan "Türkiye sığınmacılar tarafından istila mı ediliyor?" sorusuna yanıt: "Kim istila yapacakmış, mümkün mü?"
15:28 19 yaşındaki Asiye'yi başından vurarak öldüren katil zanlısı yakalandı
15:28 Türk gemi kaptanının mucizevi kurtuluşu! 2 buçuk gün sonra bulundu
15:19 Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Alım gücünü dengelemek için eşel mobil sistemi şart
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 16:28:46. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye-İran sınır hattında 94 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement