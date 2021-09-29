Türkiye-İran sınırı 'Mayınların Temizlenmesi Projesi'nin üçüncüsünün açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Milli Mayın Arama Faaliyeti Merkezi (MAFAM) tarafından Türkiye- İran sınırında bulunan 80 bin kara mayınının temizlenmesi amacıyla Küçük Ağrı Dağı eteklerinde bulunan İran sınırında tören düzenlendi.

Bölgede çalışan ekipler, Mayın türleri, zararları, aranması ve imhası konusunda katılımcılara brifing verdi. Mayın arama ekibi, daha sonra heyete önceden bulunan 2 mayının imha edilmesini izletti.

Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim, temizlenmesine başlanan mayınların, insani açıdan endişe verici olduğunu belirtti. Mayınların Türkiye sınır sahalarında güvenlik konusunda hareket kapasitenin kısıtladığını belirten Vali Sarıibrahim, mayın sorunun ortadan kaldırılması amacıyla Türkiye'nin yoğun bir çaba harcadığını da söyledi. Vali Sarıibrahim; "Oldukça önemli ortaklıklarla çeşitli faaliyetleri birlikte yürütmekteyiz. Sınırlarımızda 2016 yılında başlayan projenin şuan 3. aşamasındayız. Sınırlarımızdaki mayın sahalarının temizliği, sınır güvenliğimizin altyapısını oluşturmakta olup yapılan bu çalışmalar ülkemizin sınır güvenliği konusundaki kararlılığını ortaya koymaktadır." dedi.

Vali Sarıibrahim, bölgede Türkiye'nin modern, güçlü ve insani bir sınır güvenliği için çalıştığını belirterek, şunları söyledi: "Devletimiz, ordumuz, güvenlik güçlerimiz hep beraber sahada kararlılıkta, hep birlikte hareket ediyoruz. Sınır güvenliğimiz için artık mayınları değil, teknolojiyi ve yeni unsurları kullanmayı tercih ediyoruz. Geçmişte mayınlarla sağlanan sınır güvenliğini bugün elektro optik kulelerle, termal kameralarla, aydınlatma sistemleriyle, tel çitlerle, modern teknolojik araçlarla, İHA'larla ve beton duvarlarla sağlıyoruz. Mayın temizliğiyle birlikte daha güvenli hale gelen sınırlarımızın bölgemizdeki sosyal ve ekonomik kalkınma yönünden ortaya koyacağı katkıyı da buradan ayrıca ifade etmek istiyorum."

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut,

Türkiye'nin de 2014'ten bu yana üyesi olduğu Ottowa Sözleşmesi uyarınca ülkenin bu "sinsi düşman"dan kurtulmasını istediklerini dile getiren Meyer-Landrut, "Bu mayın dünya genelinde gerçekten çok büyük zararlar vermekte. Sınır koruma anlamında mayın kullanımı modası geçmiş, insani olmayan bir yöntem. Bu yüzden artık bu bölgede biz Türk ortaklarımızla yakın iş birliği içerisinde işlemlerimizi yürütüyoruz. Türkiye'nin doğu ve güney sınırında, hem bu şehrinde hem de diğer şehirlerinde, özellikle de İran sınırında bu faaliyetler yürütülüyor" dedi.

MAFAM Başkanı Tuğgeneral Mehmet Zeki Eren de hayata geçirilen projenin amaçları, aşamaları ve beklentiler hakkında törende bulunanlara bilgi verdi.

Törene Vali H. Engin Sarıibrahim, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, UNDP Mukim Temsilcisi Lousia Vinton, MAFAM Başkanı Tuğgeneral Mehmet Zeki Eren, Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şükrü Özbakır, protokol üyeleri, askeri erkan, AB ve UNDP ilgilileri de katıldı. - IĞDIR