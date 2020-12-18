Türkiye-İran sınırına Türkiye tabelası - Son Dakika

Türkiye-İran sınırına Türkiye tabelası

18.12.2020 09:30
Türkiye-İran sınırına Türkiye tabelası, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinin İran sınırında üzerinde Atatürk'ün portresinin de bulunduğu Türkiye haritası tabelası asıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinin İran sınırında üzerinde Atatürk'ün portresinin de bulunduğu Türkiye haritası tabelası asıldı.

Hakkari Valiliğinin destekleriyle Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'nun talimatları üzerine, Türkiye-İran sınırına Türkiye haritası tabelası yerleştirildi. Üzerinde Atatürk portresi de bulunan özel yapımlı tabela, gündüzleri olduğu kadar akşamları da ışıklarıyla güzel bir görüntü oluşturuyor.

Beldenin hizmetleri için gece gündüz çalışacaklarını belirten Başkan Dırbaz Büyüksu, "Valimizin destekleriyle beldemizin sınır noktasına ve iki ülke arasında giriş ve çıkış yapan vatandaşların görülebileceği şekilde özel tabelamızı astık. Görünümüyle beldeye ve sınıra renk kattı. Beldemize hayırlı olsun" dedi.

(Metin Tek/İHA)

Türkiye-İran sınırına Türkiye tabelası
Türkiye-İran sınırına Türkiye tabelası
Türkiye-İran sınırına Türkiye tabelası
Türkiye-İran sınırına Türkiye tabelası

Esendere, Türkiye, Hakkari, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye-İran sınırına Türkiye tabelası - Son Dakika


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