Türkiye-İran sınırında 2 terörist yakalandı - Son Dakika
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Türkiye-İran sınırında 2 terörist yakalandı

6 saat önce

JANDARMA Genel Komutanlığı, Türkiye'nin İran sınırından yurda kaçak yollarla girmeye çalışan 2 PKK'lı teröristin yakalandığı açıkladı.

Türkiye-İran sınırında 2 terörist yakalandı, System.String[]

JANDARMA Genel Komutanlığı, Türkiye'nin İran sınırından yurda kaçak yollarla girmeye çalışan 2 PKK'lı teröristin yakalandığı açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstihbarat Komutanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyon sonucu, Türkiye- İran sınırından kaçak yollarla geçiş yaptığı tespit edilen, PKK/KCK terör örgütü üyesi 2 bölücü terör örgütü mensubu, İstihbarat ve TEM unsurlarınca yakalanmıştır" denildi.


Jandarma, Türkiye, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:23 Kaynak: DHA
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