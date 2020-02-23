Türkiye-İran sınırında 24 artçı deprem meydana geldi - Son Dakika
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Türkiye-İran sınırında 24 artçı deprem meydana geldi

16 dakika önce

İran'ın Hoy şehri civarında meydana gelen ve Van'dan da hissedilen depremin ardından bölgede 2'si 4'ün u¨zerinde 24 artçı deprem yaşandı.

Türkiye-İran sınırında 24 artçı deprem meydana geldi, System.String[]

İran'ın Hoy şehri civarında meydana gelen ve Van'dan da hissedilen depremin ardından bölgede 2'si 4'ün u¨zerinde 24 artçı deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, İran'ın Hoy şehri civarında Türkiye sınırına yakın bölgede saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde bir depremin yaşandığı hatırlatıldı.

Depremin Van'ın Başkale ve Saray ilçelerinde de hissedildiğinin vurgulandığı açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Deprem sonrası ikisi 4,0 u¨zeri olmak u¨zere toplam 24 artçı deprem meydana geldi. AFAD'dan 13 arama kurtarma ekibi ile Başkale ilçe jandarma, 112 acil ve UMKE ekipleri olay bölgesine sevk edildi. Alınan bilgilere göre, enkaz altında vatandaşımız kalmadığı için arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. İhtiyaca yönelik kullanılmak üzere ilk etapta 1160 adet 16,5 metrekare çadır, 120 adet 28 metrekare çadır, 6 bin 120 adet battaniye, 616 adet yatak ve 1000 adet ısıtıcı bölgeye sevk edildi."

Deprem bölgesindeki vatandaşların hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi yönünde uyarının yapıldığı açıklamada, şunlara dikkat çekildi:

"Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğal gaz kokusu olmaması gerekmektedir. Doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır."

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:14 Kaynak: AA
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