Türkiye-İran sınırında 5.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem Van'da da hissedildi. - Son Dakika

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Türkiye-İran sınırında 5.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem Van'da da hissedildi.
7 saat önce
Türkiye-İran sınırında 5.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:23 Kaynak: İHA
Türkiye- İran sınırında 5.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem Van'da da hissedildi. - VAN
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