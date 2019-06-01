Son Dakika Haberleri: Türkiye-İran sınırında çatışma
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Türkiye-İran sınırında çatışma

32 dakika önce

Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

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Iğdır'da, Türkiye- İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sınırın Iğdır tarafında güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı.
Çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Yaralı askerler, Iğdır'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Takviye ekiplerin gönderildiği bölgede, kaçan teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:14 Kaynak: AA
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