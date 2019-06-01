Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 asker şehit
7 dakika önce
Sınırın Iğdır kesiminde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:33
Sınırın Iğdır
kesiminde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
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