Son Dakika Haberleri: Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 asker şehit
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Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 asker şehit

7 dakika önce

Sınırın Iğdır kesiminde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 asker şehit, System.String[]
Sınırın Iğdır kesiminde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:33 
Iğdır, Ekonomi
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