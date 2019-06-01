Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 şehit, 5 yaralı
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Iğdır'ın Aralık ilçesi İran sınırı yakınlarında güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensuplarıyla arasında çatışma çıktı.
Iğdır'ın Aralık ilçesi İran sınırı yakınlarında güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensuplarıyla arasında çatışma çıktı. Güvenlik görevlilerinin teslim ol çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 2 asker şehit olurken, 5 asker de yaralandı. Yaralı askerler Iğdır devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:37 Kaynak: İHA
(İHA)
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