Son Dakika Haberleri: Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 şehit, 5 yaralı
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Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 şehit, 5 yaralı

1 dakika önce

Iğdır'ın Aralık ilçesi İran sınırı yakınlarında güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensuplarıyla arasında çatışma çıktı.

Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 şehit, 5 yaralı, System.String[]
Iğdır'ın Aralık ilçesi İran sınırı yakınlarında güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensuplarıyla arasında çatışma çıktı. Güvenlik görevlilerinin teslim ol çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 2 asker şehit olurken, 5 asker de yaralandı. Yaralı askerler Iğdır devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:37 Kaynak: İHA
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