Son Dakika Haberleri: Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 şehit, 5 yaralı
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Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 şehit, 5 yaralı

1 saat önce

Iğdır'ın Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 şehit, 5 yaralı, System.String[]

Iğdır'ın Türkiye- İran sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Türkiye-İran sınırındaki Aralık ilçesi yakınlarında güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, Aralık ve Iğdır devlet hastanelerinde tedavi altına alındı. Takviye ekiplerin gönderildiği bölgede, kaçan teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Iğdır Devlet Hastanesi'nden görüntü
-Bekleyenler
-Detaylar

Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR, - 

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Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:49 Kaynak: DHA
Iğdır, İran, Türkiye, Yerel
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