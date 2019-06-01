Son Dakika Haberleri: Türkiye-İran sınırında çatışma 2 şehit, 5 yaralı (3)
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Türkiye-İran sınırında çatışma 2 şehit, 5 yaralı (3)

1 saat önce

TAKVİYE EKİP KAZA YAPTI: 3 YARALIIğdır'ın Aralık ilçesinde 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı 6'ncı Hudut Komutanlığı'na bağlı Bülent Aydın Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde, mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyeti icra eden Piyade Meti Timine, saat 09.

Türkiye-İran sınırında çatışma 2 şehit, 5 yaralı (3), System.String[]

TAKVİYE EKİP KAZA YAPTI: 3 YARALI
Iğdır'ın Aralık ilçesinde 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı 6'ncı Hudut Komutanlığı'na bağlı Bülent Aydın Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde, mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyeti icra eden Piyade Meti Timine, saat 09.00 sıralarında İran İslam Cumhuriyeti sınırları içerisinden bölücü terör örgüt tarafından roketataralı ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı sonucunda 7 asker yaralandı. Yaralı askerlerden 2'si şehit olurken, 1'i ağır olmak üzere 5 asker de yaralandı. 
Çıkan çatışma bölgesine takviye olarak yola çıkan askerleri taşıyan araç, lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Araç içerisindeki 3 asker çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Öte yandan Iğdır Valisi Enver Ünlü ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifa diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.
 


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:12 Kaynak: DHA
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