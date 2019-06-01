Türkiye-İran sınırında çatışma: 3 şehit, 4 yaralı
30 dakika önce
Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.
Iğdır
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:15 Kaynak: İHA
'da, Türkiye- İran
sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Konuyla ilgili MSB açıkla yaptı açıklamada " "Iğdır sınır bölgesinde 1 Haziran 2019 tarihinde PKK
'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 1 kahraman silah arkadaşımız daha hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri
ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.
(İHA)
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