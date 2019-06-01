Son Dakika Haberleri: Türkiye-İran sınırında çatışma: 3 şehit, 4 yaralı
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Türkiye-İran sınırında çatışma: 3 şehit, 4 yaralı

30 dakika önce

Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Türkiye-İran sınırında çatışma: 3 şehit, 4 yaralı, System.String[]
Iğdır'da, Türkiye- İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Konuyla ilgili MSB açıkla yaptı açıklamada " "Iğdır sınır bölgesinde 1 Haziran 2019 tarihinde PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 1 kahraman silah arkadaşımız daha hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:15 Kaynak: İHA
Iğdır, İran, Türkiye, Güncel
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