Türkiye-İran sınırında çatışma: 3 şehit, 4 yaralı (4)
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ŞEHİT SAYISI 3'E ÇIKTIIğdır'ın Aralık ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir asker de tedavi gördüğü Iğdır Devlet Hastanesi'nde doktorların yaptığı müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:01 Kaynak: DHA
ŞEHİT SAYISI 3'E ÇIKTI
Iğdır'ın Aralık ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir asker de tedavi gördüğü Iğdır Devlet Hastanesi'nde doktorların yaptığı müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışma sonrası Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar Iğdır'a geldi. Şehit olan 3 askerin cenazesi, bugün düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderilecek.
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