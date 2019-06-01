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Türkiye-İran sınırında çatışma: 3 şehit, 4 yaralı (4)

11 dakika önce

ŞEHİT SAYISI 3'E ÇIKTIIğdır'ın Aralık ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir asker de tedavi gördüğü Iğdır Devlet Hastanesi'nde doktorların yaptığı müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Türkiye-İran sınırında çatışma: 3 şehit, 4 yaralı (4), System.String[]

ŞEHİT SAYISI 3'E ÇIKTI
Iğdır'ın Aralık ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir asker de tedavi gördüğü  Iğdır Devlet Hastanesi'nde doktorların yaptığı müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışma sonrası Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar Iğdır'a geldi. Şehit olan 3 askerin cenazesi, bugün düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderilecek.


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:01 Kaynak: DHA
Aralık, Devlet Hastanesi, Iğdır, Güncel
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