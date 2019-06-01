Türkiye-İran sınırında çatışma: 3 şehit, 4 yaralı (4)

ŞEHİT SAYISI 3'E ÇIKTI

Iğdır'ın Aralık ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir asker de tedavi gördüğü Iğdır Devlet Hastanesi'nde doktorların yaptığı müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışma sonrası Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar Iğdır'a geldi. Şehit olan 3 askerin cenazesi, bugün düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderilecek.