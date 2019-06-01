Türkiye-İran sınırında çatışma - Desteğe giden 3 Mehmetçik kazada yaralandı

Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sınırın Iğdır tarafında güvenlik güçleri ile sınırdan geçmek isteyen bir grup terörist arasında çatışma çıktı.Çatışmada 2 asker şehit oldu, biri ağır 5 asker yaralandı.Yaralı askerler, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı, şehit askerlerin naaşları aynı hastanenin morguna konuldu.Desteğe giden 3 Mehmetçik kazada yaralandıÇatışmanın ardından takviye ekiplerin gönderildiği bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.Bölgeye giden takviye ekipleri taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 asker hafif yaralandı.Yaralı askerler, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.