Türkiye-İran sınırında deprem: Van'da 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye-İran sınırında deprem: Van'da 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Türkiye-İran sınırında deprem: Van'da 7 kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

İran'daki depremin hissedildiği Van'da 7 kişi hayatını kaybetti

Türkiye-İran sınırında deprem: Van'da 7 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

İran'da sabah meydana gelen deprem Van ve çevre illerde de hissedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'daki depremin ardından Van'da 4'ü yetişkin 3'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.


Bakan Soylu ayrıca AFAD ekiplerinin Van Özpınar köyüne ulaştığını ve enkaz altında kalan vatandaşların olduğu aktardı

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Deprem, Sabah, İran, Van, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:10 
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