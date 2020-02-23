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Türkiye-İran sınırında deprem: Van'da 7 kişi hayatını kaybetti
6 saat önce
İran'daki depremin hissedildiği Van'da 7 kişi hayatını kaybetti
İran'da sabah meydana gelen deprem Van ve çevre illerde de hissedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'daki depremin ardından Van'da 4'ü yetişkin 3'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakan Soylu ayrıca AFAD ekiplerinin Van Özpınar köyüne ulaştığını ve enkaz altında kalan vatandaşların olduğu aktardı
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:10
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