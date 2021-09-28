Üye Girişi
Türkiye-İran sınırındaki 80 bin mayının temizlenmesine başlandı - Son Dakika

Türkiye-İran sınırındaki 80 bin mayının temizlenmesine başlandı

28.09.2021 17:29

Türkiye'nin en doğusundaki İran sınırında bulunan 80 bin anti personel mayınının temizlenmesine başlandı.

Türkiye'nin en doğusundaki İran sınırında bulunan 80 bin anti personel mayınının temizlenmesine başlandı.

Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Milli Mayın Arama Faaliyeti Merkezi (MAFAM) tarafından 80 bin kara mayınının temizlenmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Küçük Ağrı Dağı eteklerinde bulunan İran sınırında tören düzenlendi.

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, törende yaptığı konuşmada, temizlenmesine başlanan mayınların insani açıdan endişe verici olduğunu belirterek, "Mayınlar, sınır sahalarımızda güvenlik konusunda hareket kapasitemizi de kısıtlamaktadır. Türkiye, bu sorunun ortadan kaldırılması amacıyla yoğun bir çaba harcadı. Oldukça önemli ortaklıkları, çeşitli faaliyetleri birlikte yürütmekteyiz. Sınırlarımızda 2016 yılında başlayan projemizin 3. aşamasındayız. Sınırlarımızdaki mayın sahalarının temizliği, sınır güvenliğimizin altyapısını oluşturmakta olup yapılan bu çalışmalar ülkemizin sınır güvenliği konusundaki kararlılığını ortaya koymaktadır." dedi.

Vali Sarıibrahim, bölgede Türkiye'nin modern, güçlü ve insani bir sınır güvenliği yaratmak için çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Devletimiz, ordumuz, güvenlik güçlerimiz, korucularımız hep beraber sahada bu kararlılıkta, hep birlikte hareket ediyoruz. Sınır güvenliğimiz için artık mayınları değil, teknolojiyi ve yeni unsurları kullanmayı tercih ediyoruz. Geçmişte mayınlarla sağlanan sınır güvenliğini bugün elektro optik kulelerle, termal kameralarla, aydınlatma sistemleriyle, tel çitlerle, modern teknolojik araçlarla, İHA'larla ve beton duvarlarla sağlıyoruz. Mayın temizliğiyle birlikte daha güvenli hale gelen sınırlarımızın bölgemizdeki sosyal ve ekonomik kalkınma yönünden ortaya koyacağı katkıyı da buradan ayrıca ifade etmek istiyorum."

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise anti personel kara mayınlarının temizlenmesindeki amaçlarından bahsetti.

Türkiye'nin de 2014'ten bu yana üyesi olduğu Ottowa Sözleşmesi uyarınca ülkenin bu "sinsi düşman"dan kurtulmasını istediklerini dile getiren Meyer-Landrut, "Bu mayın dünya genelinde gerçekten çok büyük zararlar vermekte. Sınır koruma anlamında mayın kullanımı modası geçmiş, insani olmayan bir yöntem. Bu yüzden artık bu bölgede biz Türk ortaklarımızla yakın iş birliği içerisinde işlemlerimizi yürütüyoruz. Türkiye'nin doğu ve güney sınırında, hem bu şehrinde hem de diğer şehirlerinde, özellikle de İran sınırında bu faaliyetler yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

MAFAM Başkanı Tuğgeneral Mehmet Zeki Eren de hayata geçirilen projenin amaçları, aşamaları ve beklentiler hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, mayın araması yapılan bölgedeki çalışmaları inceledi. Mayın türleri, zararları, aranması ve imhası konusunda katılımcılara brifing veren mayın arama ekibi, heyete önceden bulunan 2 mayının imha edilmesini izletti.

Mayınlar, kurulan fünyelerle uzaktan kumanda aracılığıyla UNDP Mukim Temsilcisi Lousia Vinton ve Sivil Toplum, Temel Haklar, Adalet ve İçişleri Bölüm Başkanı Alexander Fricke tarafından patlatıldı. Vinton ve Fricke'e mayın arama ekibi tarafından İmha Edici Sertifikası verildi.

Törene UNDP Mukim Temsilcisi Lousia Vinton, Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şükrü Özbakır, askeri erkan, AB ve UNDP ilgilileri de katıldı.

Türkiye-İran sınırındaki 80 bin mayının temizlenmesine başlandı
Türkiye-İran sınırındaki 80 bin mayının temizlenmesine başlandı
Türkiye-İran sınırındaki 80 bin mayının temizlenmesine başlandı
Türkiye-İran sınırındaki 80 bin mayının temizlenmesine başlandı
Türkiye-İran sınırındaki 80 bin mayının temizlenmesine başlandı

Avrupa Birliği, Türkiye, Mayın, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye-İran sınırındaki 80 bin mayının temizlenmesine başlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Göztepe maçı sonrası G.Saray, Luyindama'yla sözleşme uzatma görüşmelerini durdurdu 18:11 Göztepe maçı sonrası G.Saray, Luyindama'yla sözleşme uzatma görüşmelerini durdurdu İşçinin demir keserken kopardığı parmağı, uzun arayışlar sonrası eldiven içinde bulundu 17:47 İşçinin demir keserken kopardığı parmağı, uzun arayışlar sonrası eldiven içinde bulundu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ABD'ye 17:28 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ABD'ye "Ülkü Ocakları" tepkisi: Lanetliyoruz
Ceren Özdemir'in katiline yakalandığı sırada polislere saldırması sebebiyle 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi 17:23 Ceren Özdemir'in katiline yakalandığı sırada polislere saldırması sebebiyle 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi Bakan Bekir Pakdemirli detayları paylaştı! Fahiş fiyat artışının önüne geçmek için 17:08 Bakan Bekir Pakdemirli detayları paylaştı! Fahiş fiyat artışının önüne geçmek için "Erken Uyarı Sistemi" geliyor Süper Lig'de sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları 16:57 Süper Lig'de sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları
Ahmet Çakar, Ajax-Beşiktaş maçı skor tahminiyle taraftarın tepkisini çekti 16:08 Ahmet Çakar, Ajax-Beşiktaş maçı skor tahminiyle taraftarın tepkisini çekti Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi 15:48 Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
18:21 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar
18:10 Göztepe maçı sonrası G.Saray, Luyindama'yla sözleşme uzatma görüşmelerini durdurdu
18:04 Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı
17:47 İşçinin demir keserken kopardığı parmağı, uzun arayışlar sonrası eldiven içinde bulundu
17:42 Trump ve Putin arasında danışıklı dövüş! "Sana biraz sert davranacağım" demiş
17:30 Trabzonspor, liderliği kaçırdığı maç sonrası sert açıklama: Türk futbolunun yüz karası
17:25 Korkunç kaza can aldı! Motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı
17:24 Hakan Baş ve Bensu Soral resmen boşanma kararı aldı! Avukatlarına talimat bile verdiler
17:20 Fahriye Evcen, "Alparslan Büyük Selçuklu" setinden fotoğraf paylaştı
17:03 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek
Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar         
18:22
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Trabzonspor, liderliği kaçırdığı maç sonrası sert açıklama: Türk futbolunun yüz karası Trabzonspor, liderliği kaçırdığı maç sonrası sert açıklama: Türk futbolunun yüz karası         
17:31
TEKNOFEST'te 6 günde 15 bin TL maliyetle yaptıkları elektrikli araçla kupa aldılar TEKNOFEST'te 6 günde 15 bin TL maliyetle yaptıkları elektrikli araçla kupa aldılar         
17:26
Fahriye Evcen, Fahriye Evcen, "Alparslan Büyük Selçuklu" setinden fotoğraf paylaştı         
17:21
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek         
17:04
Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor         
16:55
Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış         
15:59
Kadıköy'de bu evi görenler şaşkına uğruyor! Kapısız 'Fransız balkon' hayrete düşürüyor Kadıköy'de bu evi görenler şaşkına uğruyor! Kapısız 'Fransız balkon' hayrete düşürüyor         
15:31
Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı "Su-75 Checkmate" olacak         
15:28
Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı         
15:20
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı         
15:12
Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi         
15:07
Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın         
15:00
Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti         
14:43
WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak         
11:57
Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
10:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 18:36:14. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye-İran sınırındaki 80 bin mayının temizlenmesine başlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement