Türkiye-İran sınırındaki çatışma

Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman onbaşı Yasin Çubuk'un şehadet haberi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki ailesine verildi.

Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman onbaşı Yasin Çubuk'un şehadet haberi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki ailesine verildi.

Şehidin, ilçeye bağlı Balçıkhisar köyündeki baba ocağına giden Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan ile askeri yetkililer, beraberlerindeki sağlık görevlileriyle Çubuk'un ailesine acı haberi verdi.

Oğullarının şehadet haberini alan anne Selma ile baba Lokman Çubuk, gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin, bekar olduğu ve 3 kardeşinin bulunduğu bildirildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi sabahında Iğdır'dan Afyonkarahisar'a acı haberin geldiğini söyledi.

"Vatan bölünmez, bayrak inmez"

Çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığı haberini üzülerek öğrendiklerini ifade eden Kumartaşlı, şöyle konuştu:

"Şehit Çubuk'un, asıl birliğinin İstanbul'da olduğunu, geçici olarak Iğdır'da görev yaptığını öğrendik. Bu sabah Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit oldu. Afyonkarahisar'ımızın ve ülkemizin başı sağ olsun. Bu mübarek ayda ve günlerde, hainler ve teröristler, bizim canımızı yaktılar. Allah da onları kahrı perişan eylesin. Vatan bölünmez, bayrak inmez. Gerekirse biz de her zaman göreve hazırız."

Kumartaşlı, şehit Çubuk'un, Ramazan Bayramı'nı memleketinde geçirmek için dün Iğdır'dan Afyonkarahisar'a bugün tarihli otobüs bileti aldığını öğrendiklerini bildirdi.

Şehit Çubuk'un, telefonda görüştüğü yakınlarına, Afyonkarahisar'a geldiğinde kardeşlerine bayramlık almayı planladığını söylediği öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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