Türkiye-İran sınırındaki çatışma
34 dakika önce
Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın şehadet haberi, Tokat'ın Erbaa ilçesindeki ailesine verildi.
Iğdır
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:13 Kaynak: AA
'da, Türkiye- İran
sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade
Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı
'nın şehadet haberi, Tokat
'ın Erbaa
ilçesindeki ailesine verildi.
Kaymakam Bülent Karacan
ve askeri yetkililer, beraberlerindeki sağlık görevlileriyle Kuz köyüne giderek, şehidin babası Bekir ve annesi Yeter Alıcı'ya acı haberi verdi.
Kaymakam Karacan, daha sonra anne ve babayı makam aracıyla ilçe merkezine getirdi.
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