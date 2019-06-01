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Türkiye-İran sınırındaki çatışma

17 dakika önce

Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın cenazesi memleketi Tokat'a getirildi.

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Iğdır'da, Türkiye- İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın cenazesi memleketi Tokat'a getirildi.
Askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirilen Alıcı'nın naaşını, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ve protokol üyeleri karşıladı.

Anne Yeter Alıcı, oğlunun fotoğrafını öperek, "Vatan sağ olsun. Ağlamayacağım. Onları sevindirmeyeceğim." dedi.
Baba Bekir Alıcı da oğlunun fotoğrafını öptü.
Askerlerin omuzunda taşınarak ambulansa konulan şehit Alıcı'nın cenazesi, Erbaa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:27 Kaynak: AA
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