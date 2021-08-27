Üye Girişi
Türkiye-İran sınırındaki çorak arazide tonlarca meyve ve sebze yetiştiriliyor - Son Dakika

Türkiye-İran sınırındaki çorak arazide tonlarca meyve ve sebze yetiştiriliyor

27.08.2021 15:44

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan iki arkadaş, çorak olarak bilinen Türkiye-İran sınırındaki arazide tonlarca meyve ve sebze yetiştiriyor. "Burada arpa bile yetişmez" diyenlere kulak asmadan çalışan ikili, yanında 12 kişiye istihdam sağlıyor.

İlçede uzun yıllardır meyve sebze alım satımı yapan Musa Koç ile Tekin Eren, 4 yıl önce hobi amaçlı 5 bin 137 metre yüksekliğinde bulunan Ağrı Dağı eteklerindeki 30 dönümlük çorak araziyi satın aldı. Sondaj ile su bulup ardından trafo kurdurarak bölgeye elektriğin gelmesini sağlayan Koç ile Eren, kum fırtınası ve rüzgarın yoğun olduğu bölgede el ele vererek arazinin altyapısını 2 yılda tamamladı. Türkiye- İran sınırının sıfır noktasına yakın bölgedeki araziyi vahaya dönüştüren ve sulama sistemi kuran iki arkadaş, ilk defa geçen yıl meyve ve sebze üretimine geçmek için tohumları toprakla buluşturdu.

'Burada arpa bile yetişmez' denilmesine rağmen kurdukları bostanda tonlarca sebze meyve üretiyorlar

BAHÇELERİNDE 12 KİŞİ ÇALIŞIYOR

İlk denemelerinde bahçelerinden tonlarca ürün alan iki arkadaş, çevresi çorak arazilerden oluşan bostanlarında organik dereotu, reyhan, soğan, maydanoz, kişniş, semiz otu, turp, domates, biber, fasulye, kabak, patlıcan, kavun, karpuz, mısır ve ay çekirdeği yetiştiriyor. Bahçelerinde 12 kişiyi de istihdam eden yatırımcı iki arkadaş, yetiştirdikleri ürünlerini Ağrı-İran kara yolu üzerine kurdukları tezgahlarda satışa sunarak kazanç sağlıyor.

'Burada arpa bile yetişmez' denilmesine rağmen kurdukları bostanda tonlarca sebze meyve üretiyorlar

"HOBİMİ TİCARETE DÖNÜŞTÜRDÜM"

Musa Koç, Ağrı'nın topraklarının verimli olduğunu ve emek verildiğinde birçok ürünün yetiştirilebileceğini söyledi. Satın aldıkları arazinin çorak olduğunu ve bostana dönüştürmek için çok emek harcadıklarını ifade eden Koç, "Bostanımız İran sınırına çok yakın noktada bulunuyor. Buradaki araziler genelde çorak oluyor. Bostan kurmak hobimdi ama sonra ticarete dönüştürdüm. Burada 300 tonluk su havuzlarımız var. Damlama, yağmurlama ve sulama sistemlerimiz var. Burada 12 çeşit yeşil sebze yetiştiriyoruz. Burada yok yok. Bir evin ihtiyaç duyabileceği bütün meyve ve sebzeleri üretiyoruz." dedi.

Koç, cennet hurması, kayısı, elma ve çeşitli meyve ağaçlarının da bostanda bulunduğunu belirterek, daha fazla arazi alarak bahçesini büyütmeyi planladığını dile getirdi.

'Burada arpa bile yetişmez' denilmesine rağmen kurdukları bostanda tonlarca sebze meyve üretiyorlar

"BURADA ARPA BİLE YETİŞMEZ" DİYENLERE ALDIRMADI

Emek verilen işte başarının kaçınılmaz olduğunu aktaran Koç, "Burası için çok emek verdik. 'Burası çöldür, sıcağa dayanmaz, toprağı soğuğa dayanmaz, sele maruz kalmış bir topraktır, arpa bile yetişmez.' diyenler oldu. Bostanımıza yaklaşık 1 milyon lira harcadık. Buranın üstünü kapatıp sera yapmayı düşünüyoruz. 12 çalışanımız var ve onlar da buradan kazandıkları parayla evlerine ekmek götürüyor. Burada yakın köylerimizin sebze ve meyve ihtiyacı karşılanıyor. Ürettiğimiz ürünleri Van'ın Çaldıran ilçesine, Iğdır'a, Doğubayazıt merkeze ve yakın ilçelere de gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

İran'a gidip gelen sürücülerin de ürünlere ilgi gösterdiğini söyleyen Koç, "Çevredeki köyler alışverişlerini bizden yapıyor. Bundan dolayı dışarıya çok fazla ürün gönderemiyoruz. Satış konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Bu arazileri yeni yeni işlendiği için bütün gücünü biz alıyoruz. Karpuzlarımız çok büyükler hatta bir tanesi 28 kilo gelmişti. Çevre köylerden de çok memnunuz." diye konuştu.

'Burada arpa bile yetişmez' denilmesine rağmen kurdukları bostanda tonlarca sebze meyve üretiyorlar
'Burada arpa bile yetişmez' denilmesine rağmen kurdukları bostanda tonlarca sebze meyve üretiyorlar
Türkiye-İran sınırındaki çorak arazide tonlarca meyve ve sebze yetiştiriliyor

Türkiye, Arpa, Ağrı, İran, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye-İran sınırındaki çorak arazide tonlarca meyve ve sebze yetiştiriliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

İSKİ'ye olan borcu olanlara fırsat! 30 Nisan'dan önceki su borçları, 36 ay taksitle ödenebilecek 16:43 İSKİ'ye olan borcu olanlara fırsat! 30 Nisan'dan önceki su borçları, 36 ay taksitle ödenebilecek Kayıp olan çocuğun cansız bedeni foseptikte bulundu 16:35 Kayıp olan çocuğun cansız bedeni foseptikte bulundu Son Dakika: Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri aday kadrosu belli oldu 16:10 Son Dakika: Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri aday kadrosu belli oldu
Manchester United, Cristiano Ronaldo transferi için araya girmeye çalışıyor 15:56 Manchester United, Cristiano Ronaldo transferi için araya girmeye çalışıyor İkinci kez koronaya yakalandığı iddia edilen Gülben Ergen'den açıklama: Tekrar korona olmadım 15:25 İkinci kez koronaya yakalandığı iddia edilen Gülben Ergen'den açıklama: Tekrar korona olmadım 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 15:03 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı
Kabil'de yaşanan 6 patlamayı üstlenen DAEŞ- Horasan hakkında bilinmeyenler 14:26 Kabil'de yaşanan 6 patlamayı üstlenen DAEŞ- Horasan hakkında bilinmeyenler Afganistan Merkez Bankası Başkanı olarak atanan ismin diploması olmadığı anlaşıldı 14:11 Afganistan Merkez Bankası Başkanı olarak atanan ismin diploması olmadığı anlaşıldı

Son Dakika Haberleri
16:42 İSKİ'ye olan borcu olanlara fırsat! 30 Nisan'dan önceki su borçları, 36 ay taksitle ödenebilecek
16:34 Adana kavurucu sıcaklarla boğuşuyor! Termometreler 42 dereceye çıktı
16:15 Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı
16:09 Son Dakika: Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri aday kadrosu belli oldu
16:02 63 yıldır evli olan çift, yarım saat arayla hayatlarını kaybetti
15:55 Manchester United, Cristiano Ronaldo transferi için araya girmeye çalışıyor
15:48 Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi
15:24 İkinci kez koronaya yakalandığı iddia edilen Gülben Ergen'den açıklama: Tekrar korona olmadım
15:24 Başkan Ali Koç'tan iddialı Avrupa Ligi yorumu: Gruptan rahat çıkarız
15:06 Olympiakos yöneticisinden, Fenerbahçe'ye ve hocasına övgü: Üst tura çıkacaklardır
Sergen Yalçın, futbolda yakaladığı başarıyı aşk hayatında yakalayamadı! Model sevgilisi Lisaveti Karibskaya ülkesine döndü Sergen Yalçın, futbolda yakaladığı başarıyı aşk hayatında yakalayamadı! Model sevgilisi Lisaveti Karibskaya ülkesine döndü         
16:46
Adana kavurucu sıcaklarla boğuşuyor! Termometreler 42 dereceye çıktı Adana kavurucu sıcaklarla boğuşuyor! Termometreler 42 dereceye çıktı         
16:35
Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı         
16:15
63 yıldır evli olan çift, yarım saat arayla hayatlarını kaybetti 63 yıldır evli olan çift, yarım saat arayla hayatlarını kaybetti         
16:02
Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi         
15:48
Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış         
15:23
Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı         
14:40
5 yıldızlı otelde 60 yavru caretta caretta sıkışarak can verdi 5 yıldızlı otelde 60 yavru caretta caretta sıkışarak can verdi         
14:14
AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya         
14:07
Aldatan kocasından intikam almak için cinsel organına metal somun sıkıştırdı Aldatan kocasından intikam almak için cinsel organına metal somun sıkıştırdı         
13:50
Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi         
12:51
Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü         
12:44
Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı         
11:29
525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor         
11:15
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 16:51:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye-İran sınırındaki çorak arazide tonlarca meyve ve sebze yetiştiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement