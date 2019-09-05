Son Dakika Haberleri: Türkiye-iran sınırındaki eyp'li saldırının faili belirlendi
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Türkiye-iran sınırındaki eyp'li saldırının faili belirlendi

1 saat önce

İran sınırındaki Fehmi Altınordu Piyade Hudut Takım Komutanlığı'na ait zırhlı araca el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldıran teröristin 27 Temmuz'da etkisiz hale getirilen Gulan Heştanin kod adlı Gami Zeybek olduğu belirlendi.

Türkiye-iran sınırındaki eyp'li saldırının faili belirlendi, System.String[]
TÜRKİYE- İran sınırındaki Fehmi Altınordu Piyade Hudut Takım Komutanlığı'na ait zırhlı araca el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldıran teröristin 27 Temmuz'da etkisiz hale getirilen Gulan Heştanin kod adlı Gami Zeybek olduğu belirlendi.
Ağrı Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı tarafından geçtiğimiz 27 Temmuz'da Tendürek'te yürütülen operasyonda turuncu kategoride aranan Agir kod adlı Uğur Aslan ile birlikte etkisiz hale getirilen Gulan Heştanin kod adlı Gami Zeybek'in gerçekleştirdiği saldırıları belirledi. Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen çalışmalar neticesinde; 27 Temmuz 2019 tarihinde Tendürek Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde turuncu kategoride bulunan Agir (kod) Uğur Arslan ile birlikte etkisiz hale getirilen, kadın Bölücü Terör Örgütü mensubu Gulan Heştanin (kod) Gami Zeybek'ten alınan parmak izi ile; 21 Şubat 2019 tarihinde Doğubayazıt ilçesi Türkiye-İran sınır hattı üzerinde Fehmi Altınordu Piyade Hudut Takım Komutanlığına ait zırhlı aracın geçişi esnasında, Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca patlatılan EYP'den alınan parmak izinin birbirleri ile aynı olduğu ve söz konusu EYP patlatılması olayının Gulan Heştanin (kod) Gami Zeybek isimli Bölücü Terör Örgütü mensubu tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir."


Altınordu, Türkiye, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:11 Kaynak: DHA
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