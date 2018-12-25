Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: "2019'un İkinci Yarısında Ekonomik Aktivitede Kademeli...
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Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: "2019'un ikinci yarısında ekonomik aktivitede kademeli toparlanma bekliyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:04 Kaynak: AA
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