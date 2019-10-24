Son Dakika Haberleri: Türkiye İş Bankası Müzesi atölyelerinde 100 binden fazla öğrenciyi ağırladı
Son Dakika Güncel Türkiye İş Bankası Müzesi atölyelerinde 100 binden fazla öğrenciyi ağırladı

Türkiye İş Bankası Müzesi atölyelerinde 100 binden fazla öğrenciyi ağırladı

49 dakika önce

Türkiye İş Bankası Müzesi'ndeki atölyelerin katılımcı sayısı, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yer alan Preveze İlkokulu'nun 2-K sınıfı öğrencilerinin ziyaretiyle birlikte, 100 bini aştı.

Türkiye İş Bankası Müzesi atölyelerinde 100 binden fazla öğrenciyi ağırladı, System.String[]

ÇOCUK VE GENÇLERE YÖNELİK ATÖLYELER

Türkiye İş Bankası Müzesi'nde, ağırlıklı olarak tasarruf, bütçe yönetimi, para, genel kültür üzerine gerçekleştirilen atölyeler, tatil dönemlerinde yaratıcı drama ve yazarla okuma atölyeleriyle zenginleştiriliyor. Okul grupları için atölyeler eğitim-öğretim dönemi boyunca salı ve cuma günleri arasında; bireysel gruplar için atölyeler ise yarıyıl tatili ve bazı hafta sonları yapılıyor.

ATÖLYELERE KATILIM

Atölyeler için rezervasyon talepleri, Türkiye İş Bankası Müzesi'nin web sitesi üzerinden oluşturulabilir.

Türkiye İş Bankası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:04 Kaynak: Bültenler
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