Son Dakika Haberleri: Türkiye İş Bankası tarım girişimcileri ile buluşuyor
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Türkiye İş Bankası tarım girişimcileri ile buluşuyor

1 saat önce

Yarışma sonunda yapılacak jüri sunumlarının ardından seçilecek girişimler, Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı'na girmeye hak kazanacak.

Türkiye İş Bankası tarım girişimcileri ile buluşuyor, System.String[]

Sürdürülebilir ve yeni dönemin gereklerine uygun bir tarımın ancak teknolojiyi kullanarak ve yenilikçi bir yaklaşım ile yapılabileceğini vurgulayan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, "Bugüne kadar her dönemin en önemli sektörlerinden biri olan tarım sektöründeki yeni girişimlerin ortaya çıkarılması, ölçeklenmesi ve potansiyel iş alanlarıyla buluşturulması büyük önem taşıyor. Ülkemizde tarım alanına yönelik girişimlerin, girişimcilik ekosistemindeki yeri henüz istenilen düzeyde değil. Bu anlamda, düzenlediğimiz yarışma sayesinde Türkiye'nin yenilik iklimine tarım sektörü ile katkı yaratacağımıza inanıyoruz" dedi.

Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu ve Kolektif House bünyesinde 2017 yılından bu yana sürdürülen Workup Girişimcilik Programı, ülkemiz ekonomisi için katma değer yaratabilecek teknoloji odaklı, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir iş modellerine sahip girişimleri desteklemeye devam ediyor. Temmuz ayında başlayan 5. döneminde 12 girişimin yoluna devam ettiği programda, şimdiye kadar tamamlanan 4 dönemde toplam 40 girişim mezun oldu.

İş Bankası, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:34 Kaynak: Bültenler
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