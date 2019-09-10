Son Dakika Haberleri: Türkiye iş bankası tarım girişimcileri ile buluşuyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Türkiye iş bankası tarım girişimcileri ile buluşuyor

1 saat önce

Türkiye İş Bankası, ülke ekonomisinin önemli sektörlerden biri olan tarım alanında teknolojiye dayalı yenilikçi uygulamaları bulmak ve bu girişimlerin ölçeklenmelerine katkı sağlamak amacıyla "Tarım Girişimciliği Yarışması" düzenleyecek.

Türkiye iş bankası tarım girişimcileri ile buluşuyor, System.String[]

Türkiye İş Bankası, ülke ekonomisinin önemli sektörlerden biri olan tarım alanında teknolojiye dayalı yenilikçi uygulamaları bulmak ve bu girişimlerin ölçeklenmelerine katkı sağlamak amacıyla "Tarım Girişimciliği Yarışması" düzenleyecek.

Girişimler, tarım ile ilgili projelerinin detaylarını yazarak, başvurularını 1 Ekim tarihine kadar https://yarisma.kokprojekt.com/ üzerinden yapabilecek. Toplanan başvurular arasından yarışmaya katılacak girişimler belirlenecek ve projeler alanında önde gelen jüri üyelerince değerlendirilecek.

Yarışma sonunda yapılacak jüri sunumlarının ardından seçilecek girişimler, Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı'na girmeye hak kazanacak.

Sürdürülebilir ve yeni dönemin gereklerine uygun bir tarımın ancak teknolojiyi kullanarak ve yenilikçi bir yaklaşım ile yapılabileceğini vurgulayan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugüne kadar her dönemin en önemli sektörlerinden biri olan tarım sektöründeki yeni girişimlerin ortaya çıkarılması, ölçeklenmesi ve potansiyel iş alanlarıyla buluşturulması büyük önem taşıyor. Ülkemizde tarım alanına yönelik girişimlerin, girişimcilik ekosistemindeki yeri henüz istenilen düzeyde değil. Bu anlamda, düzenlediğimiz yarışma sayesinde Türkiye'nin yenilik iklimine tarım sektörü ile katkı yaratacağımıza inanıyoruz."

İş Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarım işçilerini taşıyan araç uçuruma yuvarlandı; 1 ölü, 5 yaralı
Kadıköy'de önüne geleni bıçaklayan sanığa 70 yıl hapis! Köyde özel toprakla mayalanan pekmez 200 yıldır gelir kaynağı olmaya devam ediyor 700 lira sermayeyle başladı şimdi yurt dışına nevresim gönderiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 19:18:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye iş bankası tarım girişimcileri ile buluşuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]