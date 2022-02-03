Türkiye İş Gücü Anlaşması değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

İstanbul Kültür Üniversitesi Avrupa Kariyer ve İş Gücü Birimi ile Aşağı Saksonya Eyaleti 'Deutsche Management Akademie-Alman Yönetim Akademisi' (DMAN) arasında Almanya'da iş birliği anlaşmasının değerlendirme toplantısı yapıldı. Anlaşma kapsamında Almanya'da çalışma tecrübesi edinen öğrenciler, Türkiye'ye 'know how' (bilgi edinimi) ile geri dönecekler.

İstanbul Kültür Üniversitesi Avrupa Kariyer ve İş Gücü Birimi ile Aşağı Saksonya Eyaleti 'Deutsche Management Akademie-Alman Yönetim Akademisi' (DMAN) iş birliği anlaşması Almanya'da devlet üst düzey temsilcilerinin katılımı ile 20 Ocak 2022'de törenle imzalanmıştı.

Aşağı Saksonya Eyalet Başkanı Stephan Well, Türkiye'nin Almanya Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Hannover Belediye Başkanı ve Almanya'da belediye başkanlığına seçilen ilk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Belit Nejat Onay, nitelikli iş gücü programında Alman hükümetinin desteğini vurgulamak üzere anlaşma töreninde hazır bulundular.

Türkiye-Almanya işgücü ilişkilerine yansımaları, yükseköğretimde uluslararasılaşma, iş gücü anlaşmasının eğitim ve istihdama katkıları üniversitenin Ataköy Yerleşkesinde düzenlenen basın toplantısına Rektör Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal, üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahri Öztürk, Avrupa Kariyer ve İş Gücü Birimi Koordinatörü Öğr. Gör. Nilüfer Köker ve DMAN Direktörü Martin Manzel katıldı.

"ALMANYA ARTIK ACI VATAN DEĞİL"

İş gücü sözleşmesi için Almanya'da bulundukları sürece ilişkin izlenimlerini aktaran Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver şunları söyledi:

"Almanya ziyaretimiz 3 günlük yoğun bir programdı. Almanya'da belediye başkanlığına seçilen ilk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Hannover Belediye Başkanı Belit Nejat Onay başta olmak üzere ülkemizin çok genç ve değerli isimlerle temsil edildiğini gördüm; ki bu noktada artık Almanya 60 yıl önceki gibi acı vatan değil. Yeni kuşaklar, kültürlerarası uyumda da müthiş bir dönüşüm sağladılar."

"DAHA FAZLA YATIRIM YAPACAĞIZ"

Toplantıda Kültür'ün kurumsal kodlarında uluslararasılaşmanın çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Dr. Akıngüç Günver şöyle devam etti:

"1932'de Kültür ismiyle Eskişehir'de ders evini açan ilk kuşağımız dedem Halil Akıngüç, o dönem Almanya'da Uzak Okul anlamına gelen Fernschule'nin temsilciliğini alıyor. Mektupla Türkiye'deki öğrencilere teknik eğitim fırsatı sunan okulda 600 öğrenciye posta yoluyla içerikleri ulaştırıyor. Üniversitemizin uluslararasılaşma sürecinin Avrupa ayağını oluşturan DMAN anlaşması, tarihin eğitim adına en güzel ve güncel şekilde tekerrürü diyebiliriz. Bu anlaşma bizim eğitim standartlarımızı da korumak ve yükseltmek için bir motivasyon. Gençlerimizin, tüm tarifleri değişen yeni dünya düzeninde, uzmanlıklarını uluslararası alanda kabul görecek düzeye ulaştırmak için yabancı dil, uygulamalı eğitim, entelektüel donanımlarına akademik içeriklerimizde daha fazla yatırım yapacağız."

"YENİ İMKANLAR İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Rektör Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal, "DMAN ile Üniversitemiz arasında imzalanan anlaşma, Kültür'ün yükseköğretimde uluslararasılaşma eylem planının Avrupa ayağı diyebiliriz. Erasmus ve ikili protokoller günümüzde her üniversitenin olmazsa olmazı. Avrupa'nın 26 ülkesinde 124 partner üniversite ile 280'nin üzerinde anlaşmamız var. Ayrıca Avrupa ülkelerinin yanı sıra dünyanın 4 farklı kıtasında isim yapmış üniversiteler ile bilimsel ve kültürel ikili iş birliği protokolleri, 2+2 anlaşmalarımız bulunuyor. Ancak daha fazlasını yapmak bizim esas motivasyonumuz. Aralık ayında Women Lawyers Group Middle East (WLGME) Kurucusu ve Direktörü Av. Raya Abu Gulal ile iş birliği protokolümüzü imzaladık. Hukuk alanında öğrenim gören ve görev yapan kadın hukukçuların güçlendirilmesi konularında iş birliğimiz olacak. Kazablanka II. Hassan Üniversitesi ile iş birliği protokolümüz kapsamında ortak yayınların yayımlanması, öğrenci değişimleri ve ortak danışmanlık doktora tez çalışmaları konularında çalışacağız. DMAN bu çok yönlü global bakışın Avrupa ayağı. Gençlerimizin akademik ve uzmanlıkları bağlamında yeni kültürlerde deneyim kazanabilmesi için Avrupa Kariyer ve İş Gücü Birimimizi hizmete açtık. Kültürdeki global akademik eğitimi, global deneyimlerle zenginleştirecekleri ve bir dünya vatandaşı olarak yetişebilecekleri yeni imkanlar için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"DMAN İLE ÖĞRENCİLERİMİZE GELECEK PLANLAMASI YAPIYORUZ"

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dr. Bahri Öztürk ise konu hakkında şöyle konuştu:

"DMAN projesi esas alınarak öğrencilerimize gelecek planlaması yapılmaktadır. DMAN projesi, Aşağı Saksonya Başbakanı, Berlin Büyükelçimiz ve Hannover Başkonsolosluğumuzun himayelerinde öğrencilerimize çok önemli fırsatlar sunmaktadır. İKÜ uluslararası ilişkileri çok eski ve geniş olan; uluslararasılaşmasını tamamlamış ve artırarak sürdürmekte olan bir üniversitedir. Diplomamız başta Almanya olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde denklik koşulu aranmaksızın geçerlidir. Mezunlarımız mezun olur olmaz, isterlerse Almanya'da çalışabilirler. Örneğin Almanya barolarına kayıtlı çok sayıda hukukçumuz vardır. DMAN projesi bu olanaklara yeni katkılar sunmaktadır. Fakülte mezunu bir kişi henüz uzman değildir. DMAN üzerinde 5 yıllığına Almanya'ya gittiğinde orada adeta 5 yıl staj yapacak ve uzmanlaşarak ülkemize geri dönerek milletimize hizmet edecektir."

"KALİFYE ELEMANLAR TÜRKİYE'YE KNOW HOW İLE DÖNECEK"

Program kapsamının ayrıntılarını aktaran DMAN Direktörü Dr. Martin Manzel "Almanya Kariyer ve İş Gücü Programı Türkiye ile Almanya arasındaki dostluğu besleyen bir kariyer programıdır. Almanya'nın kalifiye eleman açığına hitaben başlatılmış olup, Türkiye'deki kalifiye elemanların yurt dışında çalışma tecrübesini kazanmalarını ve Türkiye'ye 'know how' ile geri dönmelerini hedeflemektedir" dedi.

Üniversitenin Almanya Kariyer ve İş Gücü Programı Koordinatörü Öğr. Gör. Nilüfer Köker ise programın amacını şu sözlerle özetledi:

"Kazan-kazan" esasına dayanan bir program olup; amacı, bir yandan demografik değişim nedeniyle nitelikli iş gücü açığı bulunan Almanya'nın ihtiyacını karşılamak, diğer yandan ise nitelikli üniversite ve meslek yüksekokulu mezunlarına branşlarında tecrübe kazandırıp uzmanlaştırarak Türkiye'ye kazanım ve tecrübeleriyle dönmelerini sağlamaktır. Programa ilişkin ayrıntılı bilgi ve başvuru için adayların avkib.iku.edu.tr adresini ziyaret edebilirler"