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Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Aktürk, Ordu'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Aktürk, Ordu'da konuştu Açıklaması

28.07.2021 18:20
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Aktürk, Ordu'da konuştu Açıklaması, System.String[]

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Bekir Aktürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde toplam 15-16 ay boyunca yaklaşık 8 milyon kişiye 57 milyar lira civarında bir destek sağladıklarını belirterek "Dolayısıyla hem işletmelerimizin üretimini sağladık hem de bu...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Bekir Aktürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde toplam 15-16 ay boyunca yaklaşık 8 milyon kişiye 57 milyar lira civarında bir destek sağladıklarını belirterek "Dolayısıyla hem işletmelerimizin üretimini sağladık hem de bu çerçevede çalışanlarımızı korumuş olduk." dedi.

Aktürk, İşbaşı Eğitim Programıyla (İEP) destek verilen Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında gazetecilere yaptığı açıklamada, İŞKUR olarak istihdamın arttırılması kapsamında, çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Özellikle salgın döneminde İŞKUR olarak işverenin ve çalışanın yanında olduklarını vurgulayan Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Faaliyetlerine pandemi nedeniyle ara veren işletmelerimiz oldu. Çalışma süreleri azalan işletmelerimiz oldu. Burada çalışan işçilerimize kısa çalışma ödeneğiyle destek olduk. 16 ay boyunca kısa çalışma ödeneğini çalışanlarımıza ödemiş olduk. Bu çerçevede baktığımızda yaklaşık 3,8 milyon çalışanımıza 36,7 milyar liralık bir destek sağlamış olduk. Yine bu dönem içerisinde nakdi ücret desteği uygulamamızı hayata geçirdik. Kısa çalışmadan faydalanamayan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımıza nakdi ücret desteği ödedik. Bu kapsamda da yine 3 milyon çalışanımıza yaklaşık 14 milyar liraya yakın bir destek sağladık."

Salgın döneminde işini kaybeden vatandaşlara da işsizlik ödeneği ödeyerek yanlarında olmaya devam ettiklerini anlatan Aktürk, "Bu çerçevede de yaklaşık 1,1 milyon işsizimize 6,5 milyar lira destekte bulunduk. Böylece toplamda 15-16 ay boyunca pandemi döneminde yaklaşık 8 milyon kişiye 57 milyar lira civarında bir destek sağlamış olduk. Dolayısıyla hem işletmelerimizin üretimini sağladık hem de bu çerçevede çalışanlarımızı korumuş olduk." diye konuştu.

Aktürk, özellikle normalleşmeyle beraber yine İŞKUR olarak gerek aktif iş gücü programlarıyla gerek işe yerleştirme hizmetleriyle çalışmaları sürdürdüklerini dile getirerek "Bu çerçevede işverenlerimizin almak istediği işçileri, işsiz vatandaşlarımızın kavuşmak istediği işi bulma noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aktif iş gücü programları kapsamında mesleki eğitim kurslarımızı düzenliyoruz. İşbaşı eğitim programları yapıyoruz ve bunun yanı sıra da yine işverenlerimizin iş gücü ihtiyaçlarını karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgına rağmen 2020 yılında yaklaşık 900 bin vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerine işaret eden Aktürk, şöyle devam etti:

"2021 yılında da haziran itibarıyla 500 bini aşkın vatandaşımızın işe yerleştirilmesini sağlamış olduk. Aktif programlar kapsamında İŞKUR olarak pandeminin etkisine rağmen 2020 yılında 400 bini aşkın vatandaşımızı kurs ve programlarla buluşturduk. Yine 2021 yılında bu çerçevede hizmetlerimize devam ediyoruz. Şu an itibarıyla da 300 bine yakın vatandaşımızı aktif programlardan faydalandırmış olduk."

Konuşmanın ardından Aktürk ve fabrika sahibi Eyüp Çalış arasında İEP kapsamında 175 kişinin istihdamı için protokol imzalandı.

Bekir Aktürk, Vali Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in yanı sıra bazı iş yerlerine de ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretlerde, İŞKUR İl Müdürü İsa Kaymak da yer aldı.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Aktürk, Ordu'da konuştu Açıklaması

Organize Sanayi Bölgesi, nakdi ücret desteği, Türkiye İş Kurumu, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Aktürk, Ordu'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


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