İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde herkesin erişimine açık olacak fuara, Bursa 'dan istihdam oluşturma potansiyeli yüksek sektörlerde faaliyet gösteren firmalar katılım sağlayacak.

Türkiye İş Kurumunca ( İŞKUR ) yarın ve 12 Ağustos'ta düzenlenecek 6. Sanal İstihdam Fuarı, iş arayanlar ile işverenleri çevrim içi ortamda bir araya getirecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İŞKUR'un Sanal İstihdam Fuarı firmalar ile iş arayanları buluşturacak - Son Dakika

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