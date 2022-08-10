İŞKUR'un Sanal İstihdam Fuarı firmalar ile iş arayanları buluşturacak - Son Dakika
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İŞKUR'un Sanal İstihdam Fuarı firmalar ile iş arayanları buluşturacak

10.08.2022 17:07
İŞKUR'un Sanal İstihdam Fuarı firmalar ile iş arayanları buluşturacak

Türkiye İş Kurumunca (İŞKUR) yarın ve 12 Ağustos'ta düzenlenecek 6. Sanal İstihdam Fuarı, iş arayanlar ile işverenleri çevrim içi ortamda bir araya getirecek.

Türkiye İş Kurumunca (İŞKUR) yarın ve 12 Ağustos'ta düzenlenecek 6. Sanal İstihdam Fuarı, iş arayanlar ile işverenleri çevrim içi ortamda bir araya getirecek.

İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde herkesin erişimine açık olacak fuara, Bursa'dan istihdam oluşturma potansiyeli yüksek sektörlerde faaliyet gösteren firmalar katılım sağlayacak.

Fuarda, iş arayanlar "https://sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr" adresi üzerinden firmalar hakkında bilgi temin ederek, firma yetkilileriyle görüşme gerçekleştirebilecek.

Tüm hizmetlerin tamamen ücretsiz sunulacağı fuarda iş arayanlar, işverenlerle görüşme yaparak çevrim içi seminerlere katılabilecek, iş yerlerinin stantlarına dijital ortamda iş başvurusunda bulunabilecek.

Sanal İstihdam Fuarı'na 50 firma katılacak.

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Kaynak: AA

Türkiye, Bursa, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İŞKUR'un Sanal İstihdam Fuarı firmalar ile iş arayanları buluşturacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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