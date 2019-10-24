Son Dakika Haberleri: Türkiye İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 10 sıra yükseldi
Son Dakika Dünya Türkiye İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 10 sıra yükseldi

Türkiye İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 10 sıra yükseldi

1 saat önce

Dünya Bankası'nın 2020 İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde Türkiye 190 ülke içinde 33. oldu. 2019’da 43. sırada yer alan Türkiye bu sene 10 basamak yükseldi.

Türkiye İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 10 sıra yükseldi, System.String[]

Dünya Bankası'nın 2020 İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde Türkiye 190 ülke içinde 33. oldu. 2019'da 43. sırada yer alan Türkiye bu sene 10 basamak yükseldi. Türkiye 2018'de ise 60. sırada yer almıştı. Türkiye böylece iki sene 27 sıra yükselmiş oldu.


Dünya Bankası'nın her sene 190 ülkeyi çeşitli kriterlere göre iş yapma kolaylığı açısından inceleyip hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi yayınlandı. Endekse göre Türkiye, 10 sıra birden yükselerek kendisine 33. sırada yer buldu. Türkiye 76,8 puan alırken Fransa aynı puan ile 32. oldu.

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Dünya Bankası, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:28 
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