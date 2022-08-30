TİP'li Ahmet Şık'tan tepki toplayan sözler: AK Parti kapatılacak, suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacaklar

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, MedyaScope'un Youtube kanalında Ruşen Çakır'ın sunduğu programa konuk olarak AK Parti'ye yönelik olarak tepki çeken ifadeler kullandı.

"KENDİ KUYUNUZU KAZIYORSUNUZ"

AK Parti'nin 2023 seçiminde şansının azaldığını iddia eden Şık, "AK Partililere hep şunu söylüyoruz; bakın kendi kuyunuzu kazıyorsunuz. Bunlar sizi yargılayacak kanuni maddeler haline dönecek. Önümüzdeki seçimde herkeste 'Bunlar seçimde gidecek' duygusu var. İlk kez ben de böyle büyük bir fırsatın olduğunun farkındayım. Yine de kesin bir cümle kurmak istemiyorum" dedi.

"SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMAKTAN YARGILANACAKLAR"

Hükümet değişikliğinde AK Parti üyelerinin yargılanması gerektiğini söyleyen Şık, "AKP'ye ya da MHP'ye bırakmayacağız bu muhalefeti. Onlar zaten darma duman olacaklar. Suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacaklar. AKP bu nedenle kapatılacak. AKP bir siyasi parti muamelesi görmeyecek. Siyasi parti kılığına girmiş bir suç örgütü diyecekler." ifadelerini kullandı.