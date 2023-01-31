Geçtiğimiz günlerde bir radyo programına katılan TİP Başkanı Erkan Baş'ın program sonrasında çektirdiği fotoğraf sosyal medyada paylaşılınca olanlar oldu. Baş, giydiği kazağın markası nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının hedefi oldu.
Kazağın hem Amerikan markası olması hem de fiyatının 1500 TL olması eleştirilirken, Erkan Baş'ın bu kazağı giymesi "Sosyalist Erkan Baş'ın üstünde kapitalist kazak" yorumlarına neden oldu.
Öte yandan, TİP milletvekili Barış Atay da benzer bir konuda eleştirilerin odağı olmuştu. Baş'ın taktığı kulaklığın Amerikan ürünü olması dikkat çekmişti.
Son Dakika › Güncel › Türkiye İşçi Partisi Erkan Baş'ın radyo programında giydiği kazak tepki çekti - Son Dakika