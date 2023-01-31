Türkiye İşçi Partisi Erkan Baş'ın radyo programında giydiği kazak tepki çekti

Geçtiğimiz günlerde bir radyo programına katılan TİP Başkanı Erkan Baş'ın program sonrasında çektirdiği fotoğraf sosyal medyada paylaşılınca olanlar oldu. Baş, giydiği kazağın markası nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının hedefi oldu.

KAZAĞI ELEŞTİRİLDİ

Kazağın hem Amerikan markası olması hem de fiyatının 1500 TL olması eleştirilirken, Erkan Baş'ın bu kazağı giymesi "Sosyalist Erkan Baş'ın üstünde kapitalist kazak" yorumlarına neden oldu.

BARIŞ ATAY DA ELEŞTİRİLMİŞTİ

Öte yandan, TİP milletvekili Barış Atay da benzer bir konuda eleştirilerin odağı olmuştu. Baş'ın taktığı kulaklığın Amerikan ürünü olması dikkat çekmişti.

İşte Erkan Baş'a gelen bazı yorumlar;