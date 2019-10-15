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Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş Açıklaması

1 saat önce

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye'nin Şam ile doğrudan temas kurarak hem sığınmacılar ve hem de bölgedeki durumla ilgili çalışma başlatması gerektiğini savundu.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş Açıklaması, System.String[]

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye'nin Şam ile doğrudan temas kurarak hem sığınmacılar ve hem de bölgedeki durumla ilgili çalışma başlatması gerektiğini savundu.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Suriye'ye yönelik operasyonda kritik bir evreye girildiğini söyledi.

Operasyona ilişkin konuşanların ve susanların "hainlik" suçlamasıyla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Baş, "İktidarın istediği sözleri söyleme mecburiyeti varsa, onurlu olmanın dayattığı bir söylem mecburiyeti vardır ve o 'savaşa hayır' demektir." dedi.

ABD'nin, kendisini bölgenin efendisi olarak gören yaklaşımının, istediği zaman isteği topraklara girip yıkım ve kan gölü yaratıp ondan sonra pervasızca davranmasının "uluslararası savaş suçu kapsamında" değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Baş, "Suriye'yi 8 yıldır parçalamaya çalışan ABD, gelinen noktada hangi adımları atarsa atsın ortaya çıkan durumun suçlusudur." diye konuştu.

Baş, Suriye'deki sürecin hem bölge hem de Türkiye'deki emekçiler için de bir yıkıma neden olduğunu dile getirdi.

ABD'nin, bölgenin geleceğinde yeri olamayacağını belirten Baş, "Derhal, acil bir çözüm planı uygulanmalıdır. Harekat sonlandırılmalıdır. TSK ülkesine dönmelidir. Şam ile doğrudan temas kurularak hem sığınmacılar ve hem de bölgedeki durumla ilgili çalışma başlatılmalıdır." ifadesini kullandı.

Baş, yaşananların, "Kürt sorununun adil ve barış içinde çözülmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkardığını" kaydetti.

İşçi Partisi, Erkan Baş, Türkiye, Şam, Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:24 Kaynak: AA
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