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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, 23. olağan genel kurulda...
6 saat önce
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, 23. olağan genel kurulda yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 06:27 Kaynak: İHA
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, 23. olağan genel kurulda yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. - ANKARA
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