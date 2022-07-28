TÜRK-İŞ üyeleri, Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı - Son Dakika
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TÜRK-İŞ üyeleri, Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

28.07.2022 13:39
TÜRK-İŞ üyeleri, Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) üyeleri, konfederasyonun kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Taksim'de tören düzenledi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) üyeleri, konfederasyonun kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Taksim'de tören düzenledi.

???????TÜRK-İŞ İstanbul 1. Bölge Temsilcisi Adnan Uyar ile bazı sendika üyeleri, Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde bir araya geldi.

Burada anıta çelenk bırakan grup adına konuşan Uyar, TÜRK-İŞ'in 31 Temmuz 1952'de kurulduğu günden bugüne ülkedeki emekçiler için umut olduğunu söyledi.

Sendikanın tarihinin Türkiye emek ve işçi sınıfı mücadelesinin tarihi haline geldiğini diye getiren Uyar, masada ve sahada hak mücadelesine devam ederek emekçiler için büyük kazanımlar elde ettiklerini anlattı.

Uyar, TÜRK-İŞ'in toplumsal huzurun, üretilen refahtan emekçilerin hakça pay almalarıyla mümkün olacağına inandığını vurgulayarak, "Türk-İş işçinin emekçinin evinde huzur olsun ki toplumun da huzuru olsun der. TÜRK-İŞ, sosyal adaleti savunur, birinin yiyip diğerinin bakmadığı, kıyametin kopmadığı yaşanır bir dünya için mücadele verir." dedi.

Basın açıklamasının ardından Gümüşsuyu'ndaki sendika binasına polis eşliğinde dönen TÜRK-İŞ üyeleri ile burada sendikalarını protesto eden DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası üyeleri arasında sözlü tartışma çıktı.

Güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin araya girmesiyle sonlandırılan tartışmanın ardından binaya giren TÜRK-İş üyeleri, balkona çıkarak protestocu gruba tepki gösterdi.

Nakliyat-İş Sendikası üyeleri de protestonun ardından polis nezaretinde Türk-İş binasının önünden ayrıldı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Anıtı, Türk İş, Taksim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRK-İŞ üyeleri, Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı - Son Dakika

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