Son Dakika Haberleri: Türkiye "İsim Anlaşması"Nı Memnuniyetle Karşıladı

Türkiye "İsim Anlaşması"Nı Memnuniyetle Karşıladı

34 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununa ilişkin Prespa Anlaşması'nın, Yunanistan Parlamentosunda onaylanmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Türkiye
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununa ilişkin Prespa Anlaşması'nın, Yunanistan Parlamentosunda onaylanmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Aksoy, konuya ilişkin bakanlığa yöneltilen soruya yazılı yanıt verdi.

Türkiye'nin, Makedonya Cumhuriyeti'ni bağımsızlığından bu yana, bu anayasal ismiyle tanıdığının altını çizen Aksoy, "isim sorunu" olarak adlandırılan bu meselenin, 27 yıldır Makedonya'nın özellikle NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyelik süreçlerinin önünde bir engel teşkil ettiğini belirtti.

Aksoy, "Bu konuya çözüm getiren Prespa Anlaşması'nın, Makedonya Parlamentosunun ardından Yunanistan Parlamentosunda da onaylanmış olmasından, Makedonya'nın NATO ve AB üyelikleri önündeki bu engelin ortadan kalktığı anlayışıyla memnuniyet duymaktayız." ifadesini kullandı.

Yunanistan Parlamentosu, Makedonya ile 27 yıldır devam eden "isim sorunu"nun çözümüne yönelik varılan anlaşmayı onaylamıştı.

Komşu ülkenin isminin "Kuzey Makedonya" olarak değiştirilmesini öngören Prespa Anlaşması, 300 sandalyeli Yunan Meclisi Genel Kurulunda görüşülmüş, 153 milletvekilinin "evet", 146 milletvekilinin "hayır" ve bir milletvekilinin çekimser oyu sonucu kabul edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:56 Kaynak: AA

Yunanistan, Türkiye, Makedonya, Güncel
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