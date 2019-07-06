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Türkiye İşitme Engelliler Bowling Şampiyonası başladı

17 dakika önce

Türkiye İşitme Engelliler Bowling Şampiyonası Samsun'da gerçekleştiriliyor.

Türkiye İşitme Engelliler Bowling Şampiyonası başladı, System.String[]
Türkiye İşitme Engelliler Bowling Şampiyonası Samsun'da gerçekleştiriliyor. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye İşitme Engelliler Bowling Şampiyonası 6-7 Temmuz tarihlerinde Samsun İlkadım Bowling Salonunda yapılıyor. Türkiye çapında 100'ü aşkın işitme engelli sporcunun yarıştığı müsabakalar eleme usulü ilerleyecek, 7 Temmuz Pazar günü son 8 finalist Türkiye şampiyonu olmak için yarışacak. Türkiye şampiyonası sonunda komite tarafından seçilecek yetenekli sporcular 3-12 Ağustos tarihleri arasında Tayvan'da düzenlenecek Dünya Bowling Şampiyonası'na hazırlanmak üzere milli takım kampına alınacak.
"ENGELLİ DOSTU KENTLE GÖNÜL BAĞIMIZ HİÇ BİTMEYECEK" Şampiyona hakkında konuşan Milli Takımlardan Sorumlu İşitme Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Mahir Yazıcı, Samsun'da organizasyon yapmak hem kendileri hem de işitme engelliler camiası için büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, "Bu engelli dostu kentle gönül bağımız hiç bitmeyecek. Umarım bunun gibi daha çok organizasyonu burada yapmak nasip olur" dedi.
"ÇOK MUTLUYUZ" Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Samsun İl Temsilcisi Tugay Kurtgözlü ise böyle güzel bir organizasyonun Samsun'da düzenlenmesinden ve işitme engellileri ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Samsun işitme engelliler için özel bir kent haline geldi. Bu organizasyonları sürdürmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Federasyon Başkanımız Yakup Ümit Kihtir başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:30 Kaynak: İHA
Türkiye, Samsun, Güncel
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