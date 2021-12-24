Türkiye İşitme Engelliler Kadınlar ve Erkekler Hentbol ŞampiyonasıFederasyonumuzun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye İşitme Engelliler Kadınlar ve Erkekler Hentbol Şampiyonası 24-28 Ocak 2022 tarihleri arasında Afyonkarahisar'da Çiğiltepe ve Tınaztepe Spor Salonlarında yapılacaktır. 2021-2022 Sezonu Hentbol Kadınlar ve Erkekler Türkiye Şampiyonalarına katılan takımlardan taahhütname alınacaktır. Katılım taahhütnamesinin 07 Ocak 2022 Cuma günü saat 17: 00'ye kadar sporservisi@tiesf. gov. tr'ye gönderilmesi gerekmektedir. UYARIMilli Takıma katılma hakkı kazanılması durumunda 24. Deaflympics Yaz Oyunlarına katılacak sporcularımız en az 2 doz biontech aşılanmış olmak zorundadır. Türkiye İşitme Engelliler Kadınlar Hentbol Şampiyonası: Türkiye İşitme Engelliler Erkekler Hentbol Şampiyonası: Bunu beğen Açıklaması