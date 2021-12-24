Türkiye İşitme Engelliler Kadınlar ve Erkekler Hentbol Şampiyonası - Son Dakika
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Türkiye İşitme Engelliler Kadınlar ve Erkekler Hentbol Şampiyonası

24.12.2021 00:21

Türkiye İşitme Engelliler Kadınlar ve Erkekler Hentbol ŞampiyonasıFederasyonumuzun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye İşitme Engelliler Kadınlar ve Erkekler Hentbol Şampiyonası 24-28 Ocak 2022 tarihleri arasında Afyonkarahisar'da Çiğiltepe ve Tınaztepe Spor Salonlarında yapılacaktır.

Türkiye İşitme Engelliler Kadınlar ve Erkekler Hentbol ŞampiyonasıFederasyonumuzun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye İşitme Engelliler Kadınlar ve Erkekler Hentbol Şampiyonası 24-28 Ocak 2022 tarihleri arasında Afyonkarahisar'da Çiğiltepe ve Tınaztepe Spor Salonlarında yapılacaktır. 2021-2022 Sezonu Hentbol Kadınlar ve Erkekler Türkiye Şampiyonalarına katılan takımlardan taahhütname alınacaktır. Katılım taahhütnamesinin 07 Ocak 2022 Cuma günü saat 17: 00'ye kadar sporservisi@tiesf. gov. tr'ye gönderilmesi gerekmektedir. UYARIMilli Takıma katılma hakkı kazanılması durumunda 24. Deaflympics Yaz Oyunlarına katılacak sporcularımız en az 2 doz biontech aşılanmış olmak zorundadır. Türkiye İşitme Engelliler Kadınlar Hentbol Şampiyonası: Türkiye İşitme Engelliler Erkekler Hentbol Şampiyonası: Bunu beğen Açıklaması

Kaynak: Habermetre
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Karahisar, Türkiye, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Türkiye İşitme Engelliler Kadınlar ve Erkekler Hentbol Şampiyonası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye İşitme Engelliler Kadınlar ve Erkekler Hentbol Şampiyonası - Son Dakika
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