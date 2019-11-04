Türkiye, İşitme Engelliler Karate ve Tekvando Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

2. İşitme Engelliler Karate ve Tekvando Avrupa Şampiyonası, 6-12 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye İşitme Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona Akdeniz Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Karate müsabakaları 6-8 Kasım'da yapılacak. İtalya, Ukrayna, Almanya, Yunanistan, Rusya, Bulgaristan ve Türkiye'den 70 sporcu madalya mücadelesi verecek. Türkiye'yi karatede 10 kadın ve 12 erkek olmak üzere 22 sporcu temsil edecek.

Tekvando müsabakaları ise 10-12 Kasım'da yapılacak. Türkiye'nin yanı sıra Hırvatistan, Yunanistan, Rusya ve Ukrayna'dan 80 sporcu mücadele edecek. Türk Milli Takımı'nda 10 kadın ve 15 erkek olmak üzere 25 sporcu madalya mücadelesi verecek.