Son Dakika Haberleri: Türkiye, İşitme Engelliler Karate ve Tekvando Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
Son Dakika Spor Türkiye, İşitme Engelliler Karate ve Tekvando Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Türkiye, İşitme Engelliler Karate ve Tekvando Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

6 saat önce

2. İşitme Engelliler Karate ve Tekvando Avrupa Şampiyonası, 6-12 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye, İşitme Engelliler Karate ve Tekvando Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak, System.String[]

2. İşitme Engelliler Karate ve Tekvando Avrupa Şampiyonası, 6-12 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye İşitme Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona Akdeniz Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Karate müsabakaları 6-8 Kasım'da yapılacak. İtalya, Ukrayna, Almanya, Yunanistan, Rusya, Bulgaristan ve Türkiye'den 70 sporcu madalya mücadelesi verecek. Türkiye'yi karatede 10 kadın ve 12 erkek olmak üzere 22 sporcu temsil edecek.

Tekvando müsabakaları ise 10-12 Kasım'da yapılacak. Türkiye'nin yanı sıra Hırvatistan, Yunanistan, Rusya ve Ukrayna'dan 80 sporcu mücadele edecek. Türk Milli Takımı'nda 10 kadın ve 15 erkek olmak üzere 25 sporcu madalya mücadelesi verecek.

Antalya, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:04 Kaynak: AA
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