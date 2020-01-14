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Türkiye İşitme Engelliler Şampiyonaları başlıyor
6 saat önce
İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonaları'nın programı belli oldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:42 Kaynak: AA
İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonaları'nın programı belli oldu.
İşitme Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonların programı şöyle:
Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası: 17-19 Ocak/ Amasya (Amasya Spor Salonu)
Türkiye Badminton Şampiyonası: 20-22 Ocak/ Kastamonu (Hüsnü Tandoğan Spor Salonu)
Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası: 24-26 Ocak/ Afyonkarahisar (Tınaztepe Spor Salonu)
Türkiye Judo Şampiyonası: 25 Ocak/ Kilis (Beşevler Spor Salonu)
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