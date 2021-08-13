Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Adayı İlhan Çıtak: "Eğitim ve tesisleşmeye odaklanacağız"

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı'na aday olan İlhan Çıtak, seçilmesi durumunda en çok eğitim ve tesisleşme konularına odaklanacağını söyledi.

Başkan adayı Çıtak, Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) Ankara tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, hedeflerini anlattı.

Genel kurul öncesi oluşturacakları yönetim listesiyle işitme engelliler federasyonunda bir atılım hedeflediklerini anlatan Çıtak, "Yönetim kurulumuz, kurullarımız, kulüplerimiz, antrenörlerimiz, hakemlerimiz, sporcularımız ile aileleri, federasyon çalışanlarımız ve bu camiamıza gönül verenlerle bir olup yeni bir döneme imza atmak için buradayız. Bu yolda hepimiz bir aile çatısı altında olacağız ve el ele verip başarıya ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Sporu geniş bir tabana yaymak için projeleri olduğunu, bunun için Türkiye çapında çalışmalar yapacaklarını aktaran Çıtak, şunları kaydetti:

"Ülkemizde 80 civarında işitme engelli okulu bulunmakta. Bu okullar, İşitme Engelliler Spor Federasyonu için sporcu ham maddesi yerleridir. Öncelikle bu okullar ile iletişime geçeceğiz. Sportif alandaki eksikliklerin giderilmesi için iş birliğini sağlayacağız. Bakanlığımızda görev yapan spor antrenörlerinin bu okullara yönlendirilmesini sağlamak için yeni somut adımlar atacağız. İşitme engelli okullarının olmadığı illere okul açılabilmesi için hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile temas kuracağız. Bu illere okul kazandırmak için çalışmalarımızı hızlandıracağız."

"Eğitim ve tesisleşme çok önemli"

Başarı için tesisleşme ve altyapının önemine değinen başkan adayı Çıtak, kulüplerin altyapılarını güçlendirmenin yanı sıra yeni bir idari bina için çalışma yapacaklarını söyledi.

Seçildikleri takdirde yapacakları sponsorluk anlaşmalarıyla sporcu ve kulüplerin çektiği maddi imkansızlıklara son vermeye çalışacaklarını kaydeden Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"En çok eğitim ve tesisleşme konularına odaklanacağız. Sponsorluk çalışmalarını artırarak sponsorluk faaliyetlerini geliştireceğiz. Yeni kaynaklar oluşturacağız. Sponsorlar aracılığıyla malzeme ve para ödülü miktarlarının artırılması sağlanacaktır. Başarılı sporcularımızın eğitim giderleri ve burs imkanları için sponsor katkısı için özel çalışmalar yapacağız. Federasyonumuza ait yeni bir idari binada çalışmayı sağlayacağız. İşitme engellilerimize yakışan bir konutu federasyonumuza kazandıracağız.

Federasyonumuza ait en az 2 tane milli takım kamp tesisini bünyemize katacağız. Ankara'da Altındağ, Çamlıdere, Kızılcahamam, Niğde'de Çamardı ve Bolu Aladağ gibi yerlerde bu tesislerimizi yapmak için çalışacağız. Liglerde ve Türkiye şampiyonalarında başarılı olmuş takımlarımızı, kulüplerimizi ve sporcularımızı ödüllendirerek teşvik edeceğiz. Spor akademisyenlerinden oluşan kurul oluşturarak sporcularımızın sorunlarını araştırıp çözüm yolları için akademik destek alacağız. Bunun dışında antrenörlük seçiminden ölçüm merkezine, ödül sisteminden medyayla ilişiklere kadar birçok alanda çalışma yapacağız."