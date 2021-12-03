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Federasyon Başkanımız Kerim Vural'dan "Dünya Engelliler Günü" mesajı | VİDEOLU - Son Dakika

Federasyon Başkanımız Kerim Vural'dan "Dünya Engelliler Günü" mesajı | VİDEOLU

03.12.2021 12:42
Federasyon Başkanımız Kerim Vural'dan "Dünya Engelliler Günü" mesajı | VİDEOLU

Federasyon Başkanımız Kerim Vural'dan "Dünya Engelliler Günü" mesajı | VİDEOLUDeğerli İşitme Engelli Kardeşlerim, Kıymetli Sporseverler; Gelişmiş bir toplumun en önemli şartı tüm bireylerinin eşit şartlarda, ortak bir amaç etrafında birbirini anlayarak dayanışma içinde yaşayabilmesidir.

Federasyon Başkanımız Kerim Vural'dan "Dünya Engelliler Günü" mesajı | VİDEOLUDeğerli İşitme Engelli Kardeşlerim, Kıymetli Sporseverler; Gelişmiş bir toplumun en önemli şartı tüm bireylerinin eşit şartlarda, ortak bir amaç etrafında birbirini anlayarak dayanışma içinde yaşayabilmesidir. Engelli vatandaşlarımızın toplum içinde mutlu bir yaşam sürdürmeleri için çaba göstermek, onlara ulaşarak, sorunlarına sahip çıkmak devletin ve toplumun en önemli sorumluluklarından biridir. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu olarak, vizyonumuz; her işitme engelli bireyin spora katılmasını sağlamak, hangi seviye olursa olsun spora dahil olan herkesin tam potansiyeline ulaşmasına imkan sağlamak, en üst düzeyde uluslararası başarıyla Edirne'den Kars'a her işitme engelli bireyin evine girerek, ilham olmaktır. Bu amaç doğrultusunda 24 branşta 700'den fazla kulüp, 12bin'den fazla lisanslı sporcumuzla yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerimizi hız kesmeden sürdürüyor, bu vesile ile işitme engelli vatandaşlarımıza kendilerini spor ile daha güçlü ifade edebilmesine olanak sağlıyoruz. Bundan sonra da, daha önce olduğu gibi, işitme engelliler spor camiasına faydalı olmak için onlara hizmet vermeye devam edeceğiz. Öncelikle bizlere işitme engelli kardeşlerimiz için çalışma fırsatı sağlayan, federasyonumuzun görevini icra edebilmesinde büyük destekleri bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na şükranlarımızı, işitme engelliler başta olmak üzere tüm engelli kardeşlerimize ve onların fedakar ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; daha iyi bir yaşam sürdürebilmelerine ve toplumsal farkındalığın artmasına vesile olması dileğiyle tüm engelli kardeşlerimizin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. Saygılar sunuyorum.

Federasyon Başkanımız Kerim Vural'dan Dünya Engelliler Günü mesajı | VİDEOLU

Dünya Engelliler Günü, Spor Federasyonu, Türkiye, Aralık, Toplum, Spor, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Federasyon Başkanımız Kerim Vural'dan 'Dünya Engelliler Günü' mesajı | VİDEOLU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Federasyon Başkanımız Kerim Vural'dan "Dünya Engelliler Günü" mesajı | VİDEOLU - Son Dakika
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